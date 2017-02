Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Frenk Mukallitliği, Şimdi Doğrudan Milletin İradesine Emanet...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Her zaman tartışmalı olan hükümet sistemimiz şu anda Meclisimizin büyük bir çabasıyla karşılarında oluşturulan o kaos koalisyonuna itibar etmeden sandığı milli iradenin önüne getirildi. Bir aldatmaca, bir Frenk mukallitliği, şimdi doğrudan milletin iradesine emanet edilecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneğinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Ankara The Green Park Otel'de gerçekleştirilen programa Topçu'nun yanı sıra, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Güdoğdu da katıldı. Davetlilere hitap etmek üzere kürsüye gelen Topçu, referandum süreci ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlattığı konuşmasında, "Her zaman tartışmalı olan hükümet sistemimiz, şu anda Meclisimizin büyük bir çabasıyla karşılarında oluşturulan o kaos koalisyonuna itibar etmeden sandığı milli iradenin önüne getirildi. Ülkemizle ilgili bir takım kumpasların içinde olanlar cumhurbaşkanı adayının eşi başörtülü diye bir anda ortalık karıştı. Bir garabet ortaya attılar. Neticede kendi açtıkları kuyuya kendileri düştü. 'Bunu doğrudan millet seçsin' dediler. Netice itibariyle milletin seçmesiyle birlikte garip bir hukuki durum oluştu. 'Bunun hukuki altyapısını da değiştirelim' dedik. Bir aldatmaca, hükümet sistemi, bir Frenk mukallitliği, şimdi doğrudan milletin iradesine emanet edilecek" şeklinde konuştu.



"Güçlü iktidarlar kurulacak ve bunlar 5 yıl sonra doğrudan millete hesap verecek"



Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte halka hesap veren güçlü iktidarlar oluşacağını kaydeden Topçu, "Bu sistemle birlikte iktidar güçlü olacak ve hesap verecek. Öyle bir yerlere yatıp, koalisyon beklemek devri bitmiş olacak. Güçlü iktidarlar kurulacak ve bunlar 5 yıl sonra doğrudan millete hesap verecek. Aynı zamanda da güçlü bir Meclis olacağı için yasama organına da hesap vermiş olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA