Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesine tepki göstererek, "Türkiye, Türkiye'den de büyük bir ülkedir. Bunun için, bu büyük ülkenin Meclisinde de sokağında da her yerinde kahramanları olduğu gibi, alçakları da olur, hainleri de olur. Bundan hiçbirimizin gocunmasına gerek yoktur." dedi.



Yerli Düşünce Derneği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Bangladeş Tanıtım ve Kardeşlik Kahvaltısı"nda Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle bir araya gelen Topçu, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, TBMM Genel Kurulundaki tartışmalı konuşmasını değerlendirdi.



Her ülkede hainlerin de o ülkenin hak ve menfaatlerini düşünen vatanseverlerin de bulunduğunu dile getiren Topçu, "Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye, Türkiye'den de büyük bir ülkedir. Bunun için, bu büyük ülkenin Meclisinde de sokağında da her yerinde kahramanları olduğu gibi, alçakları da olur, hainleri de olur. Bundan hiçbirimizin gocunmasına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.



Topçu, Türk tarihinde "soykırım"ın söz konusu dahi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"Melkonyan'ın evlatları, Melkonyan'ın yaptığı gibi, 21. yüzyılda Hocalı'da, Karabağ'da soykırım yaptığı gibi onun savunuculuğunu yapar, İbad'ın kardeşleri de bu soykırımı yapan cellatlara karşı doğruyu, iyiyi, insanlığı anlatmaya devam eder. Bu dünya üzerinde insanlıkla ilgili hangi devlet, millet ve şahıslar soykırım yaptıysa Allah onları kahretsin. 10 bin yılık Türk tarihi, bu dünyanın üzerine adaleti, merhameti ve barışı getirmiştir. Bizim dedelerimiz Anadolu'ya girdikleri andan itibaren, Mezopotamya'nın, Balkanların, Afrika'nın, Hicaz'ın çocuklarıyla kucaklaşmışlardır."



"Soykırımdan bahsedenler, 21. yüzyılda Hocalı'da yaptıkları soykırımın hesabını vermeliler." diyen Topçu, Türkiye'yi "soykırım"la suçlamaya çalışanların, İslam coğrafyasında kan dökmeye, Müslümanların yaşadığı yerleri yaşanmaz hale getirmeye devam ettiklerini vurguladı.



Topçu, "Bütün dünyanın gözü önünde Karabağ'da alçak, zalim, haksız bir Ermeni işgali devam ediyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz ve yüksek sesle haykıracağız. Türkiye devleti ve milleti olarak Ermenilerin 21. yüzyılda Hocalı'da yaptıkları soykırımın takipçisiyiz. Bu işgalin son bulmasını takip ediyor, istiyor, bütün uluslararası organizasyonlarda da dile getiriyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin güçlü olmasının bütün medeniyet coğrafyasının güçlü olması demek olduğunu vurgulayan Topçu, ülke üzerine geçmişte askeri yolla yapılan saldırıların bugün terör örgütleri yoluyla devam ettiğini kaydetti.



Topçu, "Bizi PKK ve PYD terörüyle meşgul ediyorlar. DEAŞ terörüyle meşgul ediyorlar ve aynı zamanda da bütün ülkelerin başkentlerine bela olacak FETÖ terörüyle meşgul ediyorlar. Ama hiç üzülmeyin. Türkiye, Türkiye'den büyük. Çünkü biz biliyoruz ki Ankara için 160 milyonluk Bangladeş'te dua eden 160 milyon kardeşimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



"Osmanlı gittiği topraklara sömürü için gitmedi"



AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu da Paylan'ın, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin şunları söyledi:



"Ona milletvekili de diyemiyorum. Bir kişi, çıktı olmadık yerden kendi yaptıklarını, kendi zalimliklerini, zulümlerini görmezlikten gelerek 'Türkiye'yi daha fazla nasıl karıştırırız, bu ülkede daha fazla nasıl karışıklık çıkartırız' düşüncesiyle Meclis'teki konuşmasında Türkiye'nin, Ermenilerle ilgili soykırım yaptığını iddia etti. Meclis karıştı. Biz, bin yıllık tarihimizde Selçuklu'da, Osmanlı'da, kurduğumuz devletlerin hiçbirinde, Türk milleti olarak kimseye zulüm yapmadık, kimseye soykırım yapmadık. Osmanlı gittiği topraklara sömürü için gitmedi."



Gündoğdu, Bangladeş Tanıtım ve Kardeşlik Kahvaltısını düzenleyenlere teşekkür ederek, "Böyle organizasyonlar, kardeşliğimizi daha da perçinleyerek, dünyanın geleceğine bir umut, ışık olmak adına atılmış adımlardır. Savaşların bittiği, gözyaşlarının dindiği bir ülke için bu tür faaliyetlere daha fazla önem vermeliyiz." dedi.



Programın ardından, yabancı öğrencileri destekleyen, ülkeler arası kardeşliğin güçlendirilmesi için çaba gösteren Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Topçu ile Dernek Başkanı Gündoğdu'ya plaket takdim edildi.



Ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören bir yabancı öğrenciye, insansız hava araçları üzerine bilimsel araştırmaları dolayısıyla plaket verildi.



Programda, yabancı öğrencilerin hazırladığı Bangladeş tanıtımı yapıldı.



Sunumda, Bangladeş'in tarihi, dünya üzerindeki konumu, coğrafik ve kültürel özellikleri, bayrağının taşıdığı anlam anlatıldı. Bangladeşli bir öğrenci "katibim" şarkısını seslendirdi. Salondaki yabancı öğrenciler de şarkıya alkışlarla eşlik etti.