Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ülkücüler yar başı noktada asla siyaset yapmaz. Ülkenin bekası, milletin geleceği, vatan ve bayrak için ülkücüler Bahçeli'nin sözünün arkasında durmuştur" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandum sonrasında ülkücü seçmenlerle ilgili yapılan değerlendirmelere ilişkin yaptığı sert açıklamaları yorumladı. Kutsal Topraklara yapacağı umre ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Topçu "Ülkücülerin duruşunu büyük Türk Milleti takdirle hafızasına almıştır" değerlendirmesinde bulundu.



"Ülkücüler yar başı noktada siyaset yapmaz"



MHP seçmeninin tamamının 'Hayır' yönünde oy kullandığı algısını oluşturmaya çalışanların art niyetli olduğunu savunan Topçu, "Ülkücüler ve ülkücülerin siyasi adresi olan ve aynı zamanda benim de şerefli mazim olan MHP, bu referandumun hem meclise girmesinde hem de sandıktan çıkmasında en kilit rolü üstlenmiştir. Ülkücüler yar başı noktada asla siyaset yapmaz. Ülkenin bekası, milletin geleceği, vatan ve bayrak için ülkücüler Bahçeli'nin sözünün arkasında durmuştur. Referandum süreci boyunca ülkücü camianın duruşu büyük Türk Milletinin vicdanında ve hafızasında yer etmiştir. Milletimizin, devletimizin ve medeniyet coğrafyamızın içinden geçtiği referandum sürecinde ülkenin ve milletin bekasını düşünen, kendini sorumluluk sahibi gören her bir vatandaş kendi düşüncesi yönünde kararını savunmuştur. 'Evet' diyen de 'hayır' diyen de yine bizim vatandaşımızdır. Şimdi yapılması gereken sandıkla gelen karara uymaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA