Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Hiçbir Türk Vatandaşı Bu 18 Maddeye Karşı Çıkmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Hiçbir Türk Vatandaşı Bu 18 Maddeye Karşı Çıkmaz

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı, Vatan, Türk
sponsored ads