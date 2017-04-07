Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: "1991 Körfez Savaşı'nda Özal Dinlenseydi Bugün Deaş Terörü...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, “1991 Körfez Savaşı’nda Özal dinlenseydi bugün DEAŞ terörü olmazdı” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, "1991 Körfez Savaşı'nda Özal dinlenseydi bugün DEAŞ terörü olmazdı" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener, Konya Ekonomi Kulübü tarafından organize edilen 'Anayasa Değişikliği ve Referandum' konulu programda cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Şener, parlamenter sistemin babayı oğula düşman yapan bir sistem olduğunu söyledi. İlk krizin 1937 yılında yaşandığını belirten Şener, "1937 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü'den Milli Eğitim Bakanı olarak Celal Bayar'ın atanmasını istedi. Ancak İnönü bunu kabul etmedi. Bunun üzerine ise İnönü, Atatürk'ün ölümünün ardından cumhurbaşkanı olduğunda Atatürk'ün bütün çalışma arkadaşlarını tasfiye etti. Birçok millileşme çalışması askıya alındı" ifadelerini kullandı.
"Lira, dolar karşısında yüzde 116 oranında değer kaybetti"
Krizlerin yıllarca sürdüğünü belirten Şener, şunları kaydetti:
"1946 yılında ise İnönü'nün yıllarca arkadaşı olan ve başbakanlığa getirdiği Recep Peker ile atamalar konusunda kriz oluşunca Türkiye'de ilk devalüasyon meydana geldi. Lira, dolar karşısında yüzde 116 oranında değer kaybetti. 1975 yılında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Başbakan Süleyman Demirel arasında Genelkurmay Başkanlığı konusunda anlaşmazlık çıkıp her ikisinin adayı emekli olunca Kenan Evren atanmak zorunda kaldı, o da 1980 darbesini yaptı."
"Özal dinlenseydi bugün DEAŞ terörü olmazdı"
"1991 Körfez Savaşı'nda Özal dinlenseydi bugün DEAŞ terörü olmazdı" diyen Şener, "1991 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile kendi atadığı Başbakan Yıldırım Akbulut arasında Körfez Savaşı'nda Musul ve Kerkük'e girilmesi konusunda kriz yaşandı ve Misakı Milli hedeflerine ulaşılamadı. DEAŞ terörü bugün Musul'da yaşanıyorsa o zaman yanlış karar verilmesinden kaynaklanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomik krizlerin yaşanmasının en önemli nedenleri arasında liderler arasında yaşanan krizler olduğunu vurgulayan Şener, "1994 yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve başbakanlığa getirdiği isim Tansu Çiller arasında yaşanan güç mücadelesinde ekonomik kriz sonucu lira, dolara karşı yüzde 100 değer kaybetti. 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan anayasa kitapçığı fırlatma kavgasında Türk lirası devalüasyon yaşadı ve faizler yüzde 7 bin 500'lere çıktı. Ülkemizin kaybı 50 milyar doları buldu" dedi. - ANKARA