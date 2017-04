Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Önen, Şanlıurfa Tabipler Odasını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, referandum çalışmaları kapsamında evet'e destek veren Şanlıurfa Tabipler Odasını ziyaret etti.



Tabipler Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Eyyüp Şelli tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, doktorlarla bir süre sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. Şanlıurfa Tabipler Odasının referandum da evet oyu vereceklerini açıklayan tek tabipler odası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, "Türkiye'deki tek tabipler odasının evet kararını açıkladığınızdan dolayı ben öncelikle sizi tebrik ediyorum. Vesayet kurumlarının tesiri altında kalmadan, onları baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle Türkiye'nin geleceğine evet dediğiniz için sizleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi bu süreç memleketimiz açısından çok önemli. Bu bir siyasi parti mücadelesi değil. Biz bir buçuk ay önce de Şanlıurfa'da bu kampanyayı başlattığımız zaman birkaç soru işareti olan insanımız vardı. Onlarla da sohbet ediyorduk. Aradan bir buçuk ay geçti. Tekrar Şanlıurfa'ya geldiğimiz zaman insanlarla, gençlerle sohbet ettik. Yaptığımız bütün sohbetlerde artık soru işaretlerinin kalmadığını, daha çok bundan sonrasının Türkiye'siyle alakalı olduğunu gördük. Bu da çok sevindirici. Özellikle gençlerimiz, Harran Üniversitesi gençlerimizle buluştuk. Dün yine STK'ların ortak yaptığı toplantıda bir araya geldik. Orada Türkiye'nin bundan sonraki kazanımlarıyla ilgili çok ilginç sorular vardı. Tabi Şanlıurfamız çok önemli başarılara imza attı. Son 15 yılda çağ atladı diyebileceğimiz gelişmeler yaşandı. Bütün Türkiye'de yaşandığı gibi Şanlurfa'da da yaşandı. Bunların başında sağlık geliyor. Çok ciddi sağlık yatırımları yapıldı. En son sağlık yatırımlarının şahanesi olarak da ak projeleri belirledikten sonra da Şanlıurfa'da bir şehir hastanesi olacak inşallah. Bunun da projesi yapıldı, temel atıldı. En son yaptığımız Eyyubiye Devlet Hastanesi 800 yataklı. O da çok ciddi, güzel bir kompleks halinde vatandaşımızın hizmetine açıldı. Tabi ki eksiklerimiz var. Bu eksiklikleri el birliğiyle gidermek noktasında bütün gayretimizi saf ediyoruz. İnşallah Şanlıurfamız üstüne düşeni yapacak ve Türkiye ortalamasına katkı sağlayacak bir oranı yakalayacaktır" dedi.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Tabipler Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Eyyüp Şelli ise, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in geçmiş dönemde Şanlıurfa milletvekili olarak iki dönem görev yaptığını hatırlatarak, "Böyle güzel bir tecrübeyi, şu an Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunmanızı Şanlıurfamız için hakikaten pozitif bir ayrımcılık olarak görüyorum. Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma arkadaşlarından olmanız gerek ilimizin sorunlarında, sıkıntılarında, problemlerinde birinci elden iletme adına, gerek ülkemizde fikir verme adına gerçekten kayda değer bir şey. Ekonomide, siyasi istikrarda her şey sistemin düzeninden gelir. Eğer şimdiye kadar sistem yürüdüyse bu sistemle alakalı değildi. Gerçekten güçlü bir liderimiz vardı. Güçlü bir lider sayesinde şimdiye kadar AK Parti döneminde güzel işler yapıldı. Ama herkes fani, Cumhurbaşkanımız da fani. Bugün var, yarın yok. İleriki dönemlerde sistemin daha da düzene oturabilmesi için, Başkanlık Sisteminin daha uyumlu hale gelmesi için biz bu referandum da evet dedik. Yarınlarımız adına, çocuklarımız adına, geleceğimiz adına şimdiden sağlam bir sistemin oturması herkes adına, ülkemiz adına da çok önemli" diye konuştu. - ŞANLIURFA