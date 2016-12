Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Bu sistemin hükümet çıkaramama gibi bir ihtimali yok. Bu sistemde koalisyon yok, sağlam, güçlü, istikrarlı bir hükumet her zaman oluyor." dedi.



Karatepe, Kayseri'de Kadir Kas Kongre Merkezi'de Tüketiciler Birliğince düzenlenen "Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta katılımcılarla bir araya geldi.



Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Karatepe, Türkiye'de kimsenin 1982 Anayasası'nı istemediğini dile getirerek, "Niye istemiyoruz, her şeyden önce bu bir darbe anayasası, darbeciler yapmışlar. Gerçekten kötü, ayrıca darbeciler tarafından yapılmış. Darbeciler modası geçmiş metotla anayasayı hazırlamışlar. Katı ideolojik bir anayasa yapmışlar." diye konuştu.



Karatepe, 1982 Anayası'nın demokratik kazanımları riske soktuğu için bazı değişikliklere gidildiğine dikkati çekerek, "Türkiye 1996 yılında başladı ve sürekli olarak 2010 yılına kadar bu anayasayı değiştirdi. Hem de büyük paketler halinde değiştirdi. 1,2 madde değil, 10 madde 13 madde,16 madde, 28 madde, 32 madde böyle değişiklikler getirerek anayasayı belli bir yere getirdi. Neticede öyle bir garabet ortaya çıktı ki tam bir yamalı bohça." ifadesini kullandı.



"Kanunları Meclis çıkaracak, başkan kanunları uygulayacak"



Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgiler veren Karatepe, yeni sistemde koalisyonlara yer olmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Meclis seçilecek, kanun yapacak. Başkan seçilecek yürütme yapacak. Böyle bir kuvvetler ayrılığı ortaya çıkmış bulunuyor. Aynı gün seçim yapılacak. Aynı gün sandık başına gideceğiz, seçim dönemi 5 yıla çıkarılıyor. Aynı gün iki sandık konulacak, birinden başkanı seçeceğiz o yürütmeyi yapacak, diğerinden de Meclisi seçeceğiz o da kanunları çıkaracak. Kanunları Meclis çıkaracak, başkan kanunları uygulayacak. Buna göre ayarlanıyor. Pratik bir sistem. Bu sistemin hükümet çıkaramama gibi bir ihtimali yok. Bu sistemde koalisyon yok, sağlam, güçlü, istikrarlı bir hükumet her zaman oluyor."



Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ardından parlamenter sistemde iki başlılığın ortaya çıktığına değinen Karatepe, "Halkın seçtiği geniş yetkilere sahip Cumhurbaşkanı büyük bir güç, birinci baş. Halkın seçtiği, bütün yürütmeye sahip ve sorumlu Başbakan ve Bakanlar Kurulu büyük bir güç. İkinci büyük güç. İkisi de 'ıh' dedi mi o gün sistem kilitlenir, yapılacak hiçbir şey yoktur. Durum böyledir ve böyle bir risk altında Türkiye." dedi.