Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın açıklamaları Dilara Barın Girgin ile röportaj Genel detaylar İSTANBUL - 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazanan Türkiye milli takım oyuncuları...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın açıklamaları
Dilara Barın Girgin ile röportaj
Genel detaylar İSTANBUL - 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazanan Türkiye milli takım oyuncuları ülkeye döndü.

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