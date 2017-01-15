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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın açıklamaları
Dilara Barın Girgin ile röportaj
Genel detaylar İSTANBUL - 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazanan Türkiye milli takım oyuncuları ülkeye döndü.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın açıklamaları Dilara Barın Girgin ile röportaj Genel detaylar İSTANBUL - 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazanan Türkiye milli takım oyuncuları...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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