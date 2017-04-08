Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı Malazgirt'te
Memur-Sen Muş Malazgirt şubeleri tarafından "Hedef 1.111.111 Üye Memur-Sen’e Davet Tercih Evet Malazgirt Buluşması” düzenlendi.
Memur-Sen Muş Malazgirt şubeleri tarafından "Hedef 1.111.111 Üye Memur-Sen'e Davet Tercih Evet Malazgirt Buluşması" düzenlendi.
Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen "Hedef 1.111.111 Üye Memur-Sen'e Davet Tercih Evet Malazgirt Buluşması"na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kurum amirleri STK'lar, Memur-Sen il ve ilçe temsilcileri, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Memur-Sen Muş İl Başkanı Fehmi Kuzey Vurar, "Anadolu'nun Müslümanlaşmasında önemli rol oynayan Malazgirt ilçemizde bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu güzel toprakları bize vatan kılan Alparslan'ı ve şanlı ordusu minnetle anıyoruz. Bu güzide topraklarda hizmet eden tüm memurlarımıza ve sendika üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Hedef 1.111.111 Üye Memur-Sen'e Davet Tercih Evet Malazgirt Buluşması kampanyasının ikincisi Malazgirt'te yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Referandum konusu, mevcut hükümetle ana muhalefetin çekişme alanı değil. Referandum konusu, bütün vatandaşların sahip çıkması gereken bundan sonraki yılları ilgilendirecek olan bir değişiklik ve bu ülkenin en önemli ihtiyacıdır" dedi.
15 Temmuz darbesi ve 16 Nisan referandum süreci değerlendiren Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, "Allah ülkemize bir daha darbe yaşatmasın. En son Doğu Anadolu ve Güneydoğuda yaptığımız anketlerde yanı Kürt seçmen kardeşlerimizin olduğu bölgelerde ezici bir 'evet' arzusu olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin şansına şuan yüzde altmışlık bir 'evet' oranın olduğunu tespit ettik. Buda bizleri hayli mutlu etti. Bir aksilik falan düşünmüyoruz. Ülkemizde bu güne kadar aksayan koalisyonlarla zayi olan zaman bundan sonra zayi olmayacak. Mesele bir örnek vermek gerekirse Japonya'da liberal parti 57 senedir iktidarda. Partinin iki tane sloganı var bir 'ekmeğinizi büyüteceğim' ve bir de 'ben adil olacağım' ama bugünkü gibi Kürt, Arap, Laz, Çerkez doğulusu olsun batılısı olsun, her bir vatandaşımızın Adalet ve Kalkınma Partisinin kendi ekmeğini büyüttüğünün farkında. Partimizin adalet noktasında hepimizin malumu yani yargı darbesi üç dört sefer tek başına iktidara gelmiş bir partiye bile zaman zaman adaletin dışına çıkılarak darbeler yapılmıştır. İnşallah halkımızın 'evet' kararından sonra hepsi sona erecektir" dedi.
16 Nisan referandum sürecini ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemi anlatan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yaşanan siyasi krizlerin önüne geçilmesi için bu sistemin kesinlikle gereklidir. Türkiye ortalamasında 1,5 yılda bir hükümet düşmüştür. Bu istikrarsızlık sebebiyle hükümetimiz iş yapamadı. ve güzel ülkemiz kendini terörün içinde buldu. TBMM'nin 550 milletvekilinden oluştuğunu, bu sayının Türkiye nüfusunu temsil edemediği için sistemdeki değişiklikle 600 milletvekili sayısına ulaşacak. 18 yaşını tamamlamış gençlere seçme ve seçilme hakkı tanınacak. Bu gençlerimiz mecliste kendilerini temsil edebilecekler. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, iki turluk seçimle yüzde 50 oy alırsa seçilebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanı anlaşamazsa seçimin yenilenme kararının alabilecek. İyi ve kötüyü ayırmak için beş yılda bir meclis seçimlerinin olacak. Eğer halk oy çoğunluğuyla karar verirse sadece partilerden değil, kendi iradeleriyle Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecekler. Bir daha 15 Temmuz olayı ve kriz yaşanmaması ve güçlü Türkiye için evet diyoruz" dedi.
Daha sonra Memur-Sen Malazgirt şubesi temsilcisi Erhan Aslan tarafından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar'a hediye takdim edildi. Memur-Sen Muş İl Temsilcisi Fehmi Kuzey Vurar ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av.Gülay Samancı'ya hediye takdim etti. Resimlerin çekilmesiye program sone erdi. - MUŞ