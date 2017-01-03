Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: Faiz Artışı Ekonominin Belini Kırar!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, enflasyon verisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"FAİZ ARTIŞI EKONOMİNİN BELİNİ KIRAR"

Twitter'dan açıklama yapan Gedikli, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon verisinde önemli olan husus çekirdek enflasyonun durumudur. Beklentiler 7.50 idi 7.48 olarak gerçekleşti. Buna rağmen piyasalarda dalgalanmalara neden olacak,algıyı bozacak şekilde bu husus gözardı edilip kriz çığırtkanlığı yapmanın, Merkez göreve 24 Ocak'ta faiz arttır demenin artık klişe bir piyasa moral bozucu oldugunu söylemekte fayda var. Şu süreçte faiz artışı ekonominin belini kırar o kadar."

YILIN İLK FAİZ KARARI 24 OCAK'TA

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 24 Ocak'taki toplantıda verecek. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini yüzde 8'de tuttu. Banka faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te, üst bandı da yüzde 8,50'de bıraktı.