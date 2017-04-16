Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış: Türk Milleti, Bu Sonuçlarla İlk Defa Kendi Hükümet Sistemini...

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Mustafa Akış, "Neticenin flu bile olsa 'evet' lehinde netleşmeye başladığını görüyoruz. Türk milleti, bu sonuçlarla ilk defa kendi hükümet sistemini kendisi bizatihi inşa etmiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, anayasa değişikliği referandum u sonuçlarını takip etmek amacıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Diyarbakır'da olduğu gibi Ankara'da da kurulan ve 500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubunun akredite olduğu basın merkezinde ilk sonuçları değerlendirdi. Sonuçların, Türk milletinin daha önce tecrübe etmediği bir hükümet sistemine güvendiğini gösterdiğini söyleyen Akış, "Öyle anlaşılıyor ki milletimiz, Türkiye'nin hükümet sistemindeki bu kritik değişikliğe teveccüh etmiş görünüyor. Türkiye, hükümet sistemindeki bu kritik değişikliği kabul etmiş görünüyor. Ben bu şekliyle yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Daha sandıkların tamamı açılmadı. Neticenin flu bile olsa 'evet' lehinde netleşmeye başladığını görüyoruz. Türk milleti, bugünkü sonuçlarla belki de hiç tecrübe etmediği bir hükümet sistemine güvenmiştir. Türk milleti, bu sonuçlarla ilk defa kendi hükümet sistemini kendisi bizatihi inşa etmiştir" diye konuştu.



"CUMHURİYET REJİMİNİN DEĞİŞMESİ SÖZ KONUSU BİLE DEĞİLDİR"



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, referandum a ilişkin ilk sonuçları değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir basın mensubunun "'Türk milleti, kendi sistemini ilk kez bizatihi kendisi inşa ediyor' dediniz. Türkiye Cumhuriyeti, 1923'te kurulurken, Türk milleti kendi rejimini ve cumhuriyetini kendisi inşa etmemiş midir? Bugüne kadar TBMM'yi de milletin seçtiğini düşünürsek eğer bugüne kadar millet meşruiyetine dayalı bir sistemle yönetilmiyor muydu Türkiye?" sorusunu cevaplayan Akış, şunları söyledi:



"Referandum tartışmalarının içerisinde bunu çokça ifade ettik. Bu değişimin, bir rejim değişikliği olmadığını çokça ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişmez ilk 4 maddesinin birincisi, 'Türkiye Devleti, bir cumhuriyettir' ibaresidir. Dolayısıyla cumhuriyet, halkın kendi mukadderatını kendisinin tayin etmesi esasına ilişkin bir yönetim biçimidir. Bunu 1923'te milletimiz bir Kurtuluş Savaşı ile şehitler vererek, bu vatan toprağını kanla yoğurarak, tescillemiştir. Bağımsızlık mücadelesi tescillenen bu yönetim sisteminin, cumhuriyet rejiminin değişmesi söz konusu bile Türkiye'de değildir. Burada, bir hükümet sistemi değişikliği yapıyoruz. Bir rejim değişikliği yapmıyoruz. Bugün yapılan değişiklik darbe anayasasının ruhunu değiştirmektir. Dolayısıyla daha önceki anayasalarımızda da elbette millet, meşruiyeti vardı. Ben sözümü ifade ederken, şu cümleyi kullandım. Dolaylı millet meşruiyetinden doğrudan millet meşruiyetine özellikle yürütme ve yargı erklerinde doğrudan millet meşruiyetine geçtiğimizi ifade ettim"



"GÖRÜŞÜMÜZ BUGÜNKÜ SONUÇLARLA ÖRTÜŞÜYOR"



Referandumun açılan sandıklara göre ilk sonuçlarının beklenen ve yeterli bir sonuç olup olmadığı sorulan Akış, "Biz milletimizin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine teveccüh edeceğini, hükümet sistemi değişikliğine güveneceğini tahmin ediyorduk. Görüşümüz de bugünkü sonuçlarla örtüşüyor. Bizim açımızdan herhangi bir problem yok" diye yanıt verdi.



"'EŞİTSİZLİK OLDU' İFADESİNİN DOĞRU OLMADIĞINI BELİRTMEK İSTERİM"



Referanduma ilişkin yürütülen 'evet' ve 'hayır' kampanyaları üzerinden eşitsizlik olduğuna dair eleştiriler hakkında görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "'Hayır' propagandası yapanlar da 'evet' propagandası yapanlar da hem medya aracılığıyla kamuoyuyla çeşitli şekillerde buluşmak aracılığıyla kendilerini ifade etme imkanı buldular. 'Eşitsizlik oldu' diye bir ifadenin doğru olmadığını belirtmek isterim. Ben böyle bir tabloyu propaganda sürecinin içerisindeki bir kimse olarak görmedim" dedi.



"ÇIKAN HER NETİCE, HANGİ YÖNDE OLURSA OLSUN MEŞRUDUR"



'Evet' oyunun bıçak sırtı bir rakamla geçmesi halinde sonucun toplumsal bir karşılığa ve tartışmaya yol açıp açmayacağı konusunda görüşü sorulan Akış, şunları söyledi: "Sayısal analizler yapılacaktır. Önemli olan siyasal analiz yapmaktır. Daha önce Türkiye'de bu sayısal veriler üzerinden birtakım siyasi manipülasyonlar yapılmaya çalışıldı. Belki hükümet sistemi tartışmalarını bugünkü kıvama getiren en önemli hususlardan biri de Türkiye'de bu matematiğin vesayet aklı tarafından işletilmesidir. Bu tarz sayısal analizler, meselenin meşruiyetini tartışmak, kafa karışıklığı yaratmak isteyen bu hukuk matematiğini işletmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün çıkan her netice, hangi yönde olursa olsun meşrudur ve demokratiktir. Ne netice çıkarsa çıksın bunun meşruluğunu kabul etmemiz gerekir"



"BAZI MADDELER DIŞINDA 2019'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"



Anayasa değişikliğinin 'evet' oyuyla kabul edilmesi halinde 18 maddenin ne zaman uygulanmaya başlanacağı sorulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Bazı maddeler dışında, 2019'da yürürlüğe girecek. Bu sürede yapılması gereken birtakım reformlar var. Yeni hükümet sistemine uygun hale getirilmesi gereken birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu süreçte de bu meselelerin TBMM'de tartışılıp, yeni hükümet sistemine uygun hale getirilmesinin planlandığını düşünüyorum" diye konuştu. - Ankara