Cumhurbaşkanı Adayı Reisi: '38 Yıl Sonra Hala Islam Devletine Yakışır Bir Yönetime Ulaşamadık'

- Şuhedayi Heftum Tir Spor Salonu'ndaki mitinge katılanların bayrak sallaması ve tezahürat etmesi

İran'da muhafazakarların cumhurbaşkanı adaylarından İbrahim Reisi'nin mitingdeki konuşması İran'da muhafazakarların önde gelen cumhurbaşkanı adaylarından, İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi, "38 yıl sonra hala İslam devletine yakışır bir yönetime kavuşamadık." dedi.



Başkent Tahran'daki Şuhedayi Heftum Tir Spor Salonu'nda ilk seçim mitinginde konuşan Reisi, Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeyi iyi yönetemediğini savundu.



Reisi, "38 yıl sonra hala İslam devletine yakışır bir yönetime ulaşamadık. Mustazafların (ezilen ve zayıf kesim) ümidini, ümitsizliğe çevirdiniz. Gençlerin mesken sorununu çözemediniz." ifadelerini kullandı.



Ülke idaresinin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Reisi, "Devlet kurumlarındaki idari sorunlarımız, halk gözetilerek ele alınmalıdır. Var olan bunca kaynağa, zenginliğe rağmen işsizlik sorunu çözülmedi. Gençlerimizin yüzde 30'u işsizdir." dedi.