HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Cumhurbaşkanı 12 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı
BİST
83.067 %0,93
DOLAR
3,7662 %-1,60
EURO
4,0313 %-1,27
PARİTE
1,0702 %0,38
ALTIN
146,53 %-1,16
FAİZ
11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Erdoğan Metro Açılışında Konuşuyor
Emniyet Müdürlüğü Çevresinden Silah Sesler...
Cumhurbaşkanı 12 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı
21 Ocak 2017 Cumartesi 13:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, 12 üniversiteye
rektör
atadı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9185174] Dunya.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
Recep Tayyip Erdoğan
,
Tayyip Erdoğan
,
Cumhurbaşkanı
,
Recep Tayyip
,
Milli Eğitim
,
Öğretmen
,
Rektör
,
Atama
,
R.T.E
2
1
4
Doğu Karadeniz'de üretiliyor, 85 ülkede tüketiliyor
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
Dünya devinden tedarikçisine dava! İstediği para dudak uçuklatır
İstanbul emniyetini alarma geçiren kamyon! Gerçek sonradan anlaşıldı
Obama odadan kaldırmıştı, Trump ilk günden geri getirdi!
Noktayı koydu! Ulus'taki pavyonların akıbeti ne olacak
Ne yapacağını bilemedi, sosyal medyanın diline düştü