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Cumhurbaşkanı 12 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı
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Cumhurbaşkanı 12 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı.

Kaynak: Dunya.com

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