Cumhur Sarı - Tarihin Dibi
Türkiye'nin en ilginç tarih öğretmeni Cumhur Sarı BKM Mutfak Sahne'de.
Türkiye'nin en ilginç tarih öğretmeni Cumhur Sarı BKM Mutfak Sahne'de...
Tarih derslerinin sıkıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? 15 yıllık tarih öğretmeni Cumhur Sarı, bu önyargıyı yıkmaya kararlı.
Nam-ı diğer Cumcum, tarihsel gerçeklikte 'Türk' figürünün zaten ilginç ve enteresan özellikleri olduğunu iddia ediyor ve tarihin derinliklerinden Osmanlı'ya kadar giden bir yol hikayesini anlatıyor. Yaklaşık iki yıldır çeşitli sahnelerde stand-up gösterileri düzenleyen Cumhur Sarı, dinleyenlerine görülmemiş derecede eğlenceli bir tarih dersi deneyimi vadediyor."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Cumhur Sarı - Tarihin Dibi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır