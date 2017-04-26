Cumhur Sarı - Tarihin Dibi

Türkiye'nin en ilginç tarih öğretmeni Cumhur Sarı BKM Mutfak Sahne'de.

Cumhur Sarı - Tarihin Dibi

Türkiye'nin en ilginç tarih öğretmeni Cumhur Sarı BKM Mutfak Sahne'de...

Tarih derslerinin sıkıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? 15 yıllık tarih öğretmeni Cumhur Sarı, bu önyargıyı yıkmaya kararlı.

Nam-ı diğer Cumcum, tarihsel gerçeklikte 'Türk' figürünün zaten ilginç ve enteresan özellikleri olduğunu iddia ediyor ve tarihin derinliklerinden Osmanlı'ya kadar giden bir yol hikayesini anlatıyor. Yaklaşık iki yıldır çeşitli sahnelerde stand-up gösterileri düzenleyen Cumhur Sarı, dinleyenlerine görülmemiş derecede eğlenceli bir tarih dersi deneyimi vadediyor."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Cumhur Sarı - Tarihin Dibi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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