Türkiye'nin en ilginç tarih öğretmeni Cumhur Sarı BKM Mutfak Sahne'de...



Tarih derslerinin sıkıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? 15 yıllık tarih öğretmeni Cumhur Sarı, bu önyargıyı yıkmaya kararlı.



Nam-ı diğer Cumcum, tarihsel gerçeklikte 'Türk' figürünün zaten ilginç ve enteresan özellikleri olduğunu iddia ediyor ve tarihin derinliklerinden Osmanlı'ya kadar giden bir yol hikayesini anlatıyor. Yaklaşık iki yıldır çeşitli sahnelerde stand-up gösterileri düzenleyen Cumhur Sarı, dinleyenlerine görülmemiş derecede eğlenceli bir tarih dersi deneyimi vadediyor."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Cumhur Sarı - Tarihin Dibi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır