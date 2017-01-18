Cumhur Sarı - Tarihin Dibi

Türkiye'nin en ilginç tarih öğretmeni Cumhur Sarı BKM Mutfak Sahne'de...



Tarih derslerinin sıkıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? 15 yıllık tarih öğretmeni Cumhur Sarı, bu önyargıyı yıkmaya kararlı.



Nam-ı diğer Cumcum, tarihsel gerçeklikte 'Türk' figürünün zaten ilginç ve enteresan özellikleri olduğunu iddia ediyor ve tarihin derinliklerinden Osmanlı'ya kadar giden bir yol hikayesini anlatıyor. Yaklaşık iki yıldır çeşitli sahnelerde stand-up gösterileri düzenleyen Cumhur Sarı, dinleyenlerine görülmemiş derecede eğlenceli bir tarih dersi deneyimi vadediyor."