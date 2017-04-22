Cumartesi Aurası: Metafor
METAFOR'Metafor, istiare veya eğretileme, genelde edebiyatın kullandığı edebi araçlardan biri sayılır. Oysa metaforun şiirden, mimariye, mimariden sinemaya, sinemadan felsefeye kuşatıcı bir entelektüel kullanım alanı söz konusu.
METAFOR
'Metafor, istiare veya eğretileme, genelde edebiyatın kullandığı edebi araçlardan biri sayılır. Oysa metaforun şiirden, mimariye, mimariden sinemaya, sinemadan felsefeye kuşatıcı bir entelektüel kullanım alanı söz konusu. Gündelik konuşma dili de metaforlardan yararlanırken, gündelik yaşamın sofra adabından, giyim kuşama kadar bütün alanlarında da bir yapılandırma ögesi olarak karşımıza çıkıyor metaforlar...'
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Hilmi Yavuz
Cumhuriyet Dönemi önemli şair ve yazarlarından Hilmi Yavuz, 14 Nisan 1936'da İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. İngiltere'ye gitti. BBC'nin Türkçe bölümünde çalıştı. Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli yayınevleri ve ansiklopedilerde görev aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde "Ali Hikmet" imzasıyla inceleme, eleştiri ve denemeler yazdı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil yönetiminde çıkan "Dönüm" dergisinde yayınlandı. Bu dönemde daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı. Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi.
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Cumartesi Aurası nedir?
Cumartesi Aurası, Aura İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi'nin sertifika programı dahilinde düzenlenen disiplinlerarası nitelikteki konferans dizisidir. Mimarlık, şehircilik, sanat, edebiyat, felsefe dallarında tartışma, buluşma ve biraradalık ortamı oluşturmayı hedefler.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Aura İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi
Mekan Adresi : Sinanpaşa İş Merkezi, Kat 4 Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Cumartesi Aurası: Metafor
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır