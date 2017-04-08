Cumartesi Aurası: Kent ve Heykel

KENTLERİ HEYKELLERİYLE TANIMLAMAK



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Şehirler gülüm caddeleriyle değil



Anıtını diktiği şairleriyle büyük oluyor



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(Nazım Hikmet'in Sofya'dan isimli şiirinden)



Giriş bölümünde; yontunun Dünya'da varoluşu ve gelişimi, Anadolu coğrafyasında ilk heykel okulları ve Türkiye'de heykelin kısa tarihinden sonra konferansta temel anlayış; Heykeltraş ve Mimarın ortak çalışmasında, kaide tasarımı ile heykelin çevre tasarımının kentlere kattığı değeri anlamaktır. Heykelin kendi var oluş dinamiğini güçlendiren, mimarın ve heykeltraşın enstalatif düşüncesi ve kent meydanlarının heykel ile tanımlanmasında tasarımın önemi; Batı ve Türkiye'de meydan heykellerinin, planlı ve plansız şehirlerdeki yeri, heykel sanatçılarının bakış açılarıyla örneklendirilecek. Son bölümde ise; heykel parklarında form, leke ve dokusal kurgu ile heykelsi bina mimarlarının tasarımlarında heykel sanatıyla kesişmeleri ele alınacaktır.



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Yrd.Doç.Dr. Oylum Öktem İşözen, Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi



Oylum Öktem İşözen, Yrd.Doç, Mimar Sinan Üniversitesi GSF'de Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Cumhuriyet'den Günümüze Değer Eğilimlerinin Evrimine Moda Perspektifinden Bakış konulu teziyle Sanatta Yeterliliğini bitirdi.



Sektörde değerli markaların tasarım yetkilisi olarak çalıştıktan sonra, İTKİB ve AB Projesi olan London Collage of Fashion ile İstanbul Moda Akademisi'nin (İMA) kuruluşunda projenin Sanat Yönetmeni ve Moda Tasarım Bölüm Başkanlığını yapmıştır.



Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde'Disiplinler Arası Kültürel Kesişmeler' dersini vermektedir.



Küratör olarak Türkiye'de ve Uluslararası platformda bir çok sergiyi yönetmiş olan sanatçı, World Skills ve Europe Skills yarışmalarına ülke jürisi olarak çağrılmıştır.



Moda ve tekstil üzerine eserleri Türkiye'de ve Dünya'da bir çok yarışmalı sergiye seçilmiştir. Öktem İşözen, akademisyen olarak giysi tarihini kapsayan konularda konferanslar vermekte, akademik dergilerde bildirileri yayınlanmaktadır.



Aile genetik mirasının sürdürücüsü olarak, multi disiplin çalışmalarına heykel dalında da devam etmekte olan sanatçı, kişisel sergiler açmakta, eserler üretmektedir. Son kişisel sergisi, Bir Kent Meselesi;Derin Deliler heykelleri,2016 yılında İstanbul Mimarlar Odası binasında sergilenmiştir.



Tankut Öktem Müze Evi ve Osmanlı Giysileri Müze Evi'nin sanat direktörlüklerini yapan Oylum Öktem İşözen' in moda ve heykel alanında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.



www.oylumoktemisozen.com



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Cumartesi Aurası nedir?



Cumartesi Aurası, Aura İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi'nin sertifika programı kapsamında düzenlenen disiplinler arası nitelikteki konferans dizisidir. Mimarlık, şehircilik, sanat, edebiyat, felsefe dallarında tartışma, buluşma ve biraradalık ortamı oluşturmayı hedefler.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Aura İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi



Mekan Adresi : Sinanpaşa İş Merkezi, Kat 4 Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Cumartesi Aurası: Kent ve Heykel



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır