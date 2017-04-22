Cumartesi Aurası: Katılımcı Tasarım

Tu¨lin Kabis – Staubach, İstanbulludur. Mimar Sinan Gu¨zel Sanatlar Üniversitesi'nde Yu¨ksek Mimar olarak öğrenimini tamamladıktan sonra 1984 yılında Dortmund Üniversitesi'nde Doktora yapmak u¨zere Almanya'ya gitmiştir. 1986 yılından beri, Planerladen Derneği'nde yönetim kurulu u¨yesi ve bir anlamda derneğin bir uzantısı olan mimarlık ve şehir geliştirme bürosu (Büro für Architektur und Stadtentwicklung) BASTA'nın yöneticisi olarak çalışmaktadır.



Prof. Dr. Reiner Staubach, Şehir Plancısıdır. Planerladen Derneği ve BASTA'nın kurucularından ve yönetim kurulu u¨yesidir. Aynı zamanda Ostwestfalen - Lippe Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Faku¨ltesi'nde "Planlamaya Dayalı Sosyoloji, Planlama Teorisi ve Metotları" adlı bir ku¨rsu¨su¨ vardır.



Planerladen, 1982 yılında, Dortmund Üniversitesi, Bölge Planlama Bölu¨mu¨ öğrencileri tarafından kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernektir. Derneğin amacı, kentsel dönu¨şu¨m projelerinin belediyeler tarafından tepeden inme değil, orada yaşayan halkın katılımıyla ve onların ihtiyaçları göz önu¨nde bulundurularak planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu konuda mahalle sakinlerini de "bilirkişi" olarak görüp desteklemektir. Kamu yararı olarak savundukları en temel ilke, yenileme projelerinin orada yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek için olmasıdır. Yani orada yaşayan insanlara KARŞI değil onlar İÇİN olmasıdır. Bir başka önemli ilke ise, tarafsız bilirkişiler tarafından modere edilen diyaloglarla, önce taraflar arasında nesnel boyutta uzlaşmanın sağlanmasıdır.



Planerladen Derneği üyeleri, çalışma biçimlerini "Belediyelerle bölge sakinleri arasında, tabiri caizse, bir nevi menteşe görevi görmekteyiz." diye açıklıyor ve ekliyorlar, "İlk u¨ç - dört yıl Dortmund Belediyesi ile gayet gergin bir ilişki söz konusuyken, tartışmaların ardından 1986 yılından beri aramızda bu 'menteşe işlevi' gelişti ve planlamaların halk katılımıyla geliştirilmesi, yu¨ru¨tu¨lmesi için çeşitli kontratlarımız oldu."



Mimarlık ve şehir geliştirme bürosu BASTA (Büro für Architektur und Stadtentwicklung) ise, bu anlayışla Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde çeşitli şehirlerde, Eyalet İmar ve Şehir Geliştirme Bakanlığı ve Belediyeler tarafından kentsel dönu¨şu¨m projeleriyle görevlendirildi. Bu çalışmalar günümüzde de devam etmektedir.



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Cumartesi Aurası nedir?



Cumartesi Aurası, Aura İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi'nin sertifika programı dahilinde düzenlenen disiplinlerarası nitelikteki konferans dizisidir. Mimarlık, şehircilik, sanat, edebiyat, felsefe dallarında tartışma, buluşma ve biraradalık ortamı oluşturmayı hedefler.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Aura İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi



Mekan Adresi : Sinanpaşa İş Merkezi, Kat 4 Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Cumartesi Aurası: Katılımcı Tasarım



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır