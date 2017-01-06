Cuma Namazından Sonra Cemaate Çorba İkramı

Şereflikoçhisar'da cemaate cuma namazının ardından Arabaşı çorbası ikram edildi.



Yeni Cami Yatırma ve Yaşatma Derneği tarafından cuma namazı çıkışında tüm cemaate arabaşı çorbası ikram edildi.



Caminin imam hatibi Önder İldeş, cemaate kış aylarında çokça tüketilen Arabaşı çorbası ikram ettiklerini belirterek, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde çorba ikramı programımızı bu yıl ikinci kez düzenledik. Etkinliğimizi bundan sonra da devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.