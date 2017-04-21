Cuma Namazı Öncesinde Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından Cuma Namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve Hatim duası okutuldu.



Tarihi Kasımpaşa Camii'nde okutulan Kur'an-ı Kerim ve Hatim duasında cami ve avlusu dolup taşarken okutulan Kur'an-ı Kerim camide bulunan cemaati mest etti. Hatim programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve camii cemaati katıldı. Kılınan Cuma namazının ardından cami çıkışında Bozüyük Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikramında bulunulurken aynı zamanda Kırk Ayette Hz. Peygamber kitapçığı dağıtıldı. Camii çıkışında Başkan Bakıcı, cemaat ile görüşerek bir süre sohbet etti. - BİLECİK