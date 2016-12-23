Cuma Mesajları! Resimli Cuma Mesajları! En Güzel Cuma Mesajları

Cuma günleri Müslüman alemi için mübarek bir gün olarak kabul edilir. Cuma günleri, cuma namazı kılınır. Cuma namazı erkekler için farz kılınmıştır. Cuma namazı bugün İstanbul için saat 13.10'da kılınacaktır. Hz Muhammed, Cuma gününün önemini belirtmek için "Günlerin en hayırlısı Cuma' dır. Cuma günü iyi değerlendirilirse günahların affına sebep olacaktır." demiştir. Cuma namazının kılınabilmesi için önce hutbe okunmalıdır, öğle vakti olmalı ve en az imam hariç 3 kişilik bir cemaat oluşturulmalıdır. Bu önemli günde sevdiklerinize mesaj gönderebilmeniz için en güzel cuma mesajlarını sizler için derledik.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ MESAJLAR





















CUMA GÜNLERİ HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Cuma günleri hangi dualar okunmalı. Cuma günleri okunacak duaları sizler için derledik. Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk ihsan edilir. Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. Cuma günü gusledenin günahları affolur.Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

CUMA GÜNLERİ YAPILACAK İŞLER

Cuma günleri bir Müslüman'ın yapması gereken işleri sizler için hazırladık. Cuma günleri Müslümanlar neler yapmalı? Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir. Cumaya perşembe gününden hazırlanın. Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir. Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur'an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir buyurulmaktadır. Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, Cuma günü gusledenin günahları affolur buyurmaktadır. Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı. Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli. Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli. Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı Müslümanlar için farz olan namazlardandır. Cuma günleri Müslümanlar için mübarek gün olarak kabul edilir. Cuma günleri, öğlen vaktinde cuma namazı kılınır. Cuma namazı erkekler için farzdır, kadınlara farz kılınmamıştır. Cuma gününün Müslümanlar için olan önemini Hz. Muhammed "Cuma, günlerin en hayırlısıdır. Cuma günü iyi değerlendirilirse günahların affına sebep olacaktır." sözüyle anlatmıştır. Tüm Müslümanlar için bayram niteliğinde olan cuma namazı, Müslümanların en büyük toplanma zamanlarından biridir. Cuma namazının kılınabilmesi için önce hutbe okunmalıdır, öğle vakti olmalı ve en az imam hariç 3 kişilik bir cemaat oluşturulmalıdır. 2 Aralık Cuma günü İstanbul'da cuma namazı saat 13.04'de kılınacaktır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günleri Müslümanlar için mübarek gün olarak kabul edilir. Cuma günleri erkeklere cuma namazı farz kılınmıştır. Cuma namazının nasıl kılındığını sizler için açıkladık. Cuma namazı, cuma günleri öğlen vakti cemaatle kılınır. Cuma namazı bugün İstanbul için saat 13.04'de kılınacaktır. Öğle ezânı okununca, önce dört rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" denir. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fatiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. Son oturuşta; Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, cami içinde, ikinci ezan okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar ve hutbe okur. Hutbenin ardından müezzin kamet getirir. İki rekat Cuma namazının farzı kılınır. 'Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir. Ardından 'Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya' denilir ve dört rekat son sünnet kılınır. Böylece Cuma namazı farzı ve sünnetleri kılınmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

1- Abdest almaya başlarken "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir,

2 - Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denir,

3- Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)

4- Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,

5- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,

6- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,

7- Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

8- Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

9- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)

10- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,

11- Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,

12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,

13- Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.

CUMA HADİSLERİ

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (Cuma – 11)

"Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. "

















