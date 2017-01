Cuma Hutbesi: Gün, Teröre Karşı Yekvücut Olma Günüdür

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın bugünkü cuma hutbesinini konusu 'Gün, Teröre Karşı Yekvücut Olma Günüdür' oldu. Hutbede İstanbul'da ve İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırılarına yer verilerek, terör saldırılarına karşı Müslümanlarda olması gereken özellikler belirtildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Cuma hutbesi internet sitesinden paylaşıldı. Hutbede son bir haftada yaşanan iki terör saldırısına yer verilirken, hayatını kayberenlere rahmet, yaralılara şifa dilendi. Ayetlerle Müslümanların bu terör saldırılarına karşı nasıl davranması gerektiği anlatıldı.



İslam dininde her insanın saygın olduğuna dikkat çekilen hutbede, "Her insanın hayat hakkı kutsaldır. Canı, malı, şeref ve haysiyeti dokunulmazdır. Kuran-ı Kerim'de '…Kim, bir cana kıyarsa bütün insanları katletmiş gibidir' buyurulmaktadır. Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, insana hayat vermektir. Canı can kılmaktır. Cana can katmaktır. Bilinmelidir ki; adı, yöntemi, zihniyeti, görünüşü farklı olsa da varlığımıza kast eden her türlü terörün gayesi aynıdır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi zedelemektir. Birer zenginlik vesilesi olan farklılıklarımızla bir arada huzur içinde yaşama kültürümüzü yok etmektir. Terörün gayesi, kalplerimizi fitne ve fesadın, kin ve nefretin, şiddet ve husumetin karanlıklarına esir etmektir. Bizleri çatışma ve huzursuzluk girdabına sürüklemektir. Gücümüzü zayıflatmaktır. İstikbale dair ümitlerimizi tüketmektir" denildi.



'ALLAH'IN ÖĞRETTİĞİ AHLAKİ İLKELER MUHTACIZ'



Hutbede, içinden geçilen bu zorlu süreçlerde, Allah'ın Hucurat suresinde öğrettiği ahlaki ilkelere muhtaç olunduğu kaydedilerek, "Geliniz, bugünkü hutbemizde her biri altın değerindeki bu ilkelere hep birlikte kulak verelim" denildi.



9 başlık altındaki o ilkeler özetle şöyle anlatıldı:



"Birincisi? 'araştırınız' emridir. Rabbimiz, 'Ey iman edenler! Güvenilir olmayan biri size haber getirdiğinde o haberin doğruluğunu iyice araştırın' buyurmaktadır. İkinci ilke; ıslah edici olmaktır. İnsanlar arasında yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaktır.



Üçüncü ahlaki ilke adil olunuz emriyle emriyle adaleti yüceltmektir. Hiçbir koşulda hak ve hukuktan, sadakat ve doğruluktan asla ayrılmamaktır. Dördüncü 'alay etmeyiniz' emridir. Hiç kimseyi hor ve hakir görmemektir. Adem ve Havva'nın çocukları olarak aynı özden yaratıldığımızı hiçbir zaman unutmamaktır. Beşinci ahlaki ilke, birbirimizi karalamaktan kaçınmaktır. Küçük bir işaretle veya ima ile de olsa karşımızdakini rencide etmekten sakınmaktır. İnsan onur ve haysiyetini zedeleyecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. Altıncı ahlaki ilke, 'Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayınız. Birbirinize lakap takmayınız' emridir. Zira tıpkı insanın kendisi gibi ismi, şerefi ve itibarı da saygıya layıktır, mükerremdir. Yedinci ahlaki ilke, ?birbirimiz hakkında yerli yersiz zanda bulunmaktan kaçınmaktır. Çünkü insanlar hakkındaki zan, çoğu kez kişiyi yanıltır, günaha sevk eder. Yanlış anlaşılmalara, huzursuzluklara sebebiyet verir. Sekizinci ahlaki ilke, başkalarının kusurlarını, eksiklerini araştırmaktan sakınmaktır. Dokuzuncu ahlaki ilke ise, 'Birbirinizin gıybetini yapmayınız. Birbirinizi arkadan çekiştirmeyiniz' emridir."



Hutbe, "Yüce Rabbimiz, bizleri bu ilkelere riayet edenlerden eylesin. Bizleri Kur'an'ın ve Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklananlardan eylesin. Rabbimiz, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenlere fırsat vermesin. Rabbimiz, mazlumların umudu olan ülkemize ve milletimize zeval vermesin" duası ile son buldu.