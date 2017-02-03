Cuma Hutbesi: Evlendirme Programları Aile Müessesini İtibarsızlaştırıyor

TÜRKİYE genelindeki bütün camilerde bugün Diyanet'in 'Ahit, Akit, Misak olarak Nikah' konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, evllik programlarına değinilerek, bazı yayınların aile mahremiyetinin çiğnenmesine ve nikahsız birlikteliklerin adeta özendirilmesinin, aile anlayışında büyük tahriplere yol açtığı belirtildi. Evlendirme adı altında yapılan kimi programların ise aileye yönelik değerlerin istismar edilmesi ve ayaklar altına alınmasıyla aile müessesesinin itibarsızlaştırıldığı kaydedildi.



Hutbede, Nisa suresi hatırlatılarak, Allah'nı eşlerin, yuva kurarken nikah akdinde birbirlerine verdikleri söze "misak" adını verdiği belirtilerek, "Misak, öylesine önemli, öylesine sorumluluğu ağır olan bir kavramdır ki; Rabbimiz, kendisine verdiğimiz kulluk sözümüze 'misak' demiştir. Peygamberlerin, insanları hidayete çağırma ve onlara rehberlik etme konusunda kendisine verdikleri söze de 'misak' adını vermiştir. Nikah, sadece iki bedeni bir araya getiren şekilsel bir ritüel değildir. Nikah, eşlerin Yüce Allah'ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri sözdür. Nikah, hem bir ahid, hem bir akit, hem bir misaktır. Ahit ve muahede, yani sözleşme olması itibariyle nikah bize ahlaki bir sorumluluk yükler. Akit olması itibariyle nikah, bizi hukuki sorumluluk altına sokar. Misak olması itibariyle de nikah, eşlerin sadece birbirlerine değil, aynı zamanda Allah'a söz verdiklerini ve sorumlu olduklarını hatırlatır" denildi.



BAZI YAYINLAR AİLE ANLAYIŞI VE YAŞANTIMIZDA TAHRİPLERE YOL AÇIYOR



Aile kurumunun günümüzde birçok tehlikelere maruz kaldığının belirtildiği hutbede, evlilik programlarının aile müessesesini itibarsızlaştırıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:



"Özellikle bazı yayınlarda aile mahremiyetinin çiğnenmesi ve nikahsız birlikteliklerin adeta özendirilmesi, aile anlayışı ve yaşantımızda büyük tahriplere yol açmaktadır. Evlendirme adı altında yapılan kimi programlarda ise aileye yönelik değerlerin istismar edilmesi ve ayaklar altına alınmasıyla aile müessesesi itibarsızlaştırılmaktadır. Diğer yandan ihanet, aldatma, şiddet gibi sebeplerden dolayı işlenen cinayetlerin, kararan hayatların, dağılan yuvaların, tükenen umutların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. En üzücü olanı ise bu olumsuzlukların neden olduğu mağduriyetten en fazla masum çocukların ve kadınların etkilenmesidir. Örneğin 2015 yılında ülkemizde 602.982 çift evlenirken, 131.830 çift boşanmıştır. Bu boşanmalar neticesinde 109.978 çocuk, anne şefkatinden, baba merhametinden mahrum bırakılmıştır." - Ankara