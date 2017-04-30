Çukurovalı Hububat Üreticileri Yeni Sezondan Umutlu

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'de buğday hasadının her yıl diğer bölgelere göre önce başladığı Çukurova'da, bu yıl 1 milyon 400 bin tonun üzerinde üretim hedefleniyor.



Osmaniye, Adana, Mersin ve Hatay'da mayıs ayı ortalarında başlayacak hasat öncesi üretici, dönüm başına en az 50-100 kilogram ürün artışı bekliyor.



Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'daki buğday ekim alanlarının yılın ilk 3 ayı 227 kilogram yağış aldığını, bunun sevindirici bir oran olduğunu söyledi.



Geçen yıl 4 ilde 520 bin dekar alana buğday ekimi yapıldığını hatırlatan Sağlam, "Bu yıl ise gerek koşulların iyi gitmesi gerekse müdürlüklerimizin çalışmaları neticesi bu alan 550 bin dekara kadar çıktı. Şu zamana kadar bir problem yaşamadık. İnşallah yağışlarımız böyle normal şekilde devam eder. Hasat zamanına kadar bir doğal afetle karşılaşmazsak bu yıl buğdayda büyük bir rekolte artışı bekliyoruz." diye konuştu.



Adana'da da üretici umutlu



Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen de geçen yıl rekoltenin yağışların düzensizliği nedeniyle azalma gösterdiğini dile getirdi.



Bu yıl yağışların tam zamanında ve beklenen miktarda yağmasının buğdayların başaklanma sürecini iyi geçirmesini sağladığını aktaran Girmen, "Geçen yıl Çukurova'daki 1 milyon 400 bin tonluk üretimimizle Türkiye'deki buğday üretiminin yüzde 6 'sını karşılamıştık. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkacağını umuyoruz. İnşallah Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl alış rakamlarını erken açıklar ve üretici ve alıcının önünü görmesini sağlar." diye konuştu.



Buğday üreticisi Nazir Karadağ ise bu seneki yağmurların bol olması dolayısıyla ürünlerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.



Dönüm başına en az 50-100 kilogram fazla ürün almayı beklediklerini vurgulayan Karadağ, "Geçen yıl buğdaylarımız zayıftı. Dönüm başına 350-400 kilogram ürün almıştık. Bu yıl beklentimiz büyük." ifadesini kullandı.