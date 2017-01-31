Çukurova'ya Hükümet Konağı Yapılacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova ilçesinin en önemli eksiklerinden biri olarak nitelendirdiği Hükümet Konağı hizmet binası için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.



Çukurova Kaymakamlığı'nca düzenlenen Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit Aileleri ve Kurum Amirleri Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Çukurova Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın, toplantının amacının yaşanan sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirttiği sunumuyla başlayan toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kendisinin de periyodik olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantılarında görüldüğü üzere, bu tür toplantıların hayli önemli ve yararlı sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.



Muhtarlar, STK'lar, şehit aileleri ve kurum amirleri toplantısında, Çukurova ilçesinin en önemli eksikliklerinden birinin Hükümet Konağı hizmet binası olduğuna dikkat çeken ve bu konuda gerekli çalışmaların başlatıldığı müjdesini veren Vali Demirtaş, "Çukurova kaymakamlığımızca düzenlenen bu toplantı, saygıdeğer muhtarlarımızın, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olan şehitlerimizin çok kıymetli ailelerinin dile getirdikleri sıkıntıların çözümlenmesi, talep ve beklentilerinin karşılanması açısından çok önemli. İnanıyorum ki bu toplantıda dile getirilen sorunlar en kısa sürede çözümlenecektir. Çukur ova ilçemizin en önemli eksikliklerinden birinin yeni bir Hükümet Konağı hizmet binası olduğunu biliyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. İlgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Çukurova ilçemize yeni ve modern bir hükümet Konağı binasını, İnşallah en kısa zamanda kazandıracağız. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğumu belirtiyor, toplantının hayırlara vesile olması temennisiyle tüm katılımcılarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ADANA