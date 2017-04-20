Çukurova Rock Festivali"Ne Doğru

Adana'da, 12-14 Mayıs'ta düzenlenecek "Çukurova Rock Festivali"nde, 21 sanatçı ve grup sahne alacak.



Adana bir alışveriş merkezinin önündeki çim alanda bu sene birincisi organize edilecek ve 3 gün sürecek festivalde her gün 7 sanatçı ve grup müzikseverlerle bir araya gelecek.



Festivalin ilk gününde, Pentagram, Mor ve Ötesi, Pilli Bebek, Kurban, Kurtalan Ekspres, Direc-T ve Madcap sahneye çıkacak.



Etkinliğin ikinci gününde Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Umut Kuzey, Flört, Çamur, Anatolik, son gününde de Teoman, Selda Bağdan ve Boom Pam, Pinhani, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin ile Süpernova hayranlarıyla buluşacak.