Çukurova Kiraz Üretiminde Söz Sahibi Olacak

İBRAHİM ERİKAN - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çiftçilerin iş birliğiyle Adana'nın düşük rakımlı, ovalık, sulanabilen ve bol güneş alan üç farklı arazisinde denemesi yapılan ve başarılı sonuçlar alınan kiraz üretimi, kentte 8 bin tonlardan 20 bin tona yükselecek.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Küden öncülüğünde, kentin sıcak bölgelerinde de kiraz yetiştirebilmek için yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı.



Yurt dışından getirilen türlerin Çukurova'nın üç farklı bölgesinde dikim yapılarak hedeflenen kalitede kiraz hasadı yapıldı.



Kentte yıllık ortalama rekoltesi 8 bin ton olan kirazın, ovalık arazide de yetiştirilmeye uygun olmasının anlaşılmasıyla, çiftçilerin bu ürüne ilgi göstermesi ve rekoltenin yaklaşık 5 yılda 20 bin tona yükseltilmesi hedefleniyor.



Prof. Dr. Küden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı çiftçilerle yaptıkları iş birliğiyle, kentteki rakımı düşük bölgelerde kiraz üretmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.



Yüksek rakımlı bölgelerde zaten kiraz üretiminin olduğunu ancak ovada bunu yapabilmek için yurt dışından getirdikleri bazı türleri denediklerini ifade eden Küden, kentte üç ayrı bölgedeki tarlalarda diktikleri kirazlardan bekledikleri sonucu aldıklarını anlattı.



Küden, halihazırda Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerindeki kiraz bahçelerinden yıllık ortalama 8 bin ton rekolte elde edildiğini, yeni projeleriyle bu rakamı 20 bin tona yükseltmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Bu zamana kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yüksek kesimlerde yetiştirilen kirazlar üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Küden, şöyle devam etti:



"Son yıllarda, ABD'de sıcak bölgelerde kirazın yetişmesiyle biz ihracatta 4. sıraya düştük. Bu çalışmalarda, yüksek kesimlere gittikçe potansiyelin arttırılma imkanı devamlı sınırlandırılmakta. Sulama olanakları azalmakta, tarım alanları küçülmekte. Böyle olunca biz hem ihracattaki bu takvimi geniş alana yaymayı hem de sulama olanakları ve tarım arazilerinin geniş olduğu ovaya inmeyi hedefledik.



Bu konuda Adana'da çalışma başlattık. Yurt dışından bu bölgeye uygun, soğuklaması düşük kiraz çeşitleri getirildi. Birinci deneme paketinden 3-4 çeşitten çok iyi sonuç alındı. Burada kirazın ekonomik olarak yetişebileceği ortaya çıktı. Biz bununla ilgili bölgenin ve çeşitlerin soğuklama süreleri gibi bir sürü faktör üzerinde çalışmayı tamamladık. Burada da meyvelerini görüyoruz. Çukurova kirazı hem ihracatta bizim dezavantajlı yanlarımızı kapatacak hem de insanların daha kaliteli ve güzel kiraz yemelerini sağlayacak."



"Turfanda üretimle, yüksek fiyattan satma şansımız doğuyor"



Küden, Türkiye'nin kiraz ihracatını fiyatların durağan olduğu orta sezonda gerçekleştirdiğini anlatarak, "Kiraz, Avrupa'da ve bizim dış pazarlarımızda nisan ayı sonunda yüksek fiyatla satılmaya başlıyor. Bizim sattığımız döneme kadar fiyatlar düşüyor. Dolayısıyla turfanda kiraz yetiştirdiğimiz takdirde, yüksek fiyatlarla satma şansımız da doğuyor." ifadelerini kullandı.



İlk etapta 3 bölgede deneme yaptıklarını belirten Küden, "İhraç edilecek kirazın belli bir iriliğin üzerinde olması gerekiyor. Bu ürettiğimiz çeşitler, tam ihracat iriliğine uygun. Dolayısıyla ihracatta herhangi bir sıkıntı olmayacak." dedi.



Prof. Dr. Küden, üreticilerin kısa sürece bu meyveye yönelerek üretimde artışı sağlayacağına inandığını da belirtti.