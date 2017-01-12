Çukurova Giad'dan Sanayi Raporu

Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), "İmalat Sanayinde Küresel Eğilimler ve Adana" konulu raporu tamamlandı.



Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek'in katkılarıyla hazırlanan "İmalat Sanayinde Küresel Eğilimler ve Adana: Analiz ve Öneriler" konulu raporun tamamlandığını kaydetti.



Sakarya, sanayi raporunu 20 Ocak Cuma günü saat 16.00'da Adana Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.



Prof. Dr. Alkin ve Prof. Dr. Yülek'in de katılacağı toplantıyla açıklanacak raporun Adana sanayisi için önemli bilgiler içerdiğini belirten Sakarya, şunları kaydetti:



"Adana için hazırladığımız ilk raporumuzda Adana'nın işgücü, yatırım ve yaşam avantajlarını anlatıp, kentimize dikkatleri çekerek önemli bir çalışma yapmıştık. İkinci raporumuzu yatırımcılara çeşitli önerilerle birlikte açıklayacağız. Toplantımızda, 2016'nın değerlendirmesini yaparken, 2017 beklentilerini de paylaşacağız. Bu çalışmamızı da öncekilerde olduğu Adana kamuoyunun yanı sıra, ilgili bakanlarımıza, bürokratlarımıza da sunacağız." - ADANA