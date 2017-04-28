Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri

Antonio Pirolli şefliğinde gerçekleşecek olan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri, 28 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri

Antonio Pirolli şefliğinde gerçekleşecek olan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri, 28 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde...

Şef: Antonio Pirolli

Program

Perinin Öpücüğü

Beste: I.Stravinsky

Bahar Ayini Beste: I.Stravinsky

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Antalya Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, No: 18 Atatürk Kültür Parkı İçi

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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