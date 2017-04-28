Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri
Antonio Pirolli şefliğinde gerçekleşecek olan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri, 28 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde.
Antonio Pirolli şefliğinde gerçekleşecek olan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri, 28 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde...
Şef: Antonio Pirolli
Program
Perinin Öpücüğü
Beste: I.Stravinsky
Bahar Ayini Beste: I.Stravinsky
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Antalya Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, No: 18 Atatürk Kültür Parkı İçi
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Ortak Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io