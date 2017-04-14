Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konseri

PROGRAMW. A. MOZART SARAYDAN KIZ KAÇIRMA OPERASI UVERTÜRÜW. A. MOZART / FLÜT KONÇERTOSU NO.2L. V. BEETHOVEN / SENFONİ NO.4Yaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir. Şef: AMAURY DU CLOSEL Solistler: MASSIMO MERCELLI "FLÜT" Web Sitesi: http://www.cdso.gov.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konseri

PROGRAM

W. A. MOZART SARAYDAN KIZ KAÇIRMA OPERASI UVERTÜRÜ

W. A. MOZART / FLÜT KONÇERTOSU NO.2

L. V. BEETHOVEN / SENFONİ NO.4

Yaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.


Şef: AMAURY DU CLOSEL


Solistler: MASSIMO MERCELLI "FLÜT"


Web Sitesi: http://www.cdso.gov.tr/


11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Adana

İlce : Merkez

Mekan : Adana Büyük Şehir Belediyesi Konser Salonu

Mekan Adresi : Reşatbey Mahallesi

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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