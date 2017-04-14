Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konseri
PROGRAMW. A. MOZART SARAYDAN KIZ KAÇIRMA OPERASI UVERTÜRÜW. A. MOZART / FLÜT KONÇERTOSU NO.2L. V. BEETHOVEN / SENFONİ NO.4Yaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir. Şef: AMAURY DU CLOSEL Solistler: MASSIMO MERCELLI "FLÜT" Web Sitesi: http://www.cdso.gov.
PROGRAM
W. A. MOZART SARAYDAN KIZ KAÇIRMA OPERASI UVERTÜRÜ
W. A. MOZART / FLÜT KONÇERTOSU NO.2
L. V. BEETHOVEN / SENFONİ NO.4
Yaş Sınırı: 11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.
Şef: AMAURY DU CLOSEL
Solistler: MASSIMO MERCELLI "FLÜT"
Web Sitesi: http://www.cdso.gov.tr/
11 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Adana
İlce : Merkez
Mekan : Adana Büyük Şehir Belediyesi Konser Salonu
Mekan Adresi : Reşatbey Mahallesi
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Kategori : ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io