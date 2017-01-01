Çukurova'daki Soğuk Hava

Çukurova yöresinde narenciye ürünlerinin son günlerde etkili olan soğuk havadan olumsuz etkilenmediği bildirildi.



Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, yazılı açıklamasında, yörede özellikle tarım arazilerinde yaşanan don olayının narenciye ağaçlarına zarar verecek kadar uzun sürmediğine dikkati çekti.



Ovada farklı bahçelerde yapılan incelemenin ardından ürünlerde deformasyon oluşmadığının tespit edildiğini vurgulayan İncefikir, "Ovanın neredeyse tamamında narenciyede hiçbir hasar olmadı. Ovada gereksiz spekülasyonların yapılmasının doğru olmadığı birçok bölgede yaptığımız tespitler ile somutlaşmıştır. Bu hem ihracat açısından hem iç piyasa tüketimi açısından sevindirici bir durumdur." ifadesini kullandı.



İncefikir, bölge turunçgil üretiminde kış ve bahar aylarında meydana gelen ve büyük zararlara yol açan don olaylarına karşı çiftçinin en önemli avantajı olan rüzgar pervanelerinin tarımsal hibe kapsamına alındığını anımsattı.



Bu pervanelerin narenciye bahçelerinde ısının düşmesiyle otomatik olarak çalışarak donu engellediğini ifade eden İncefikir, şöyle devam etti:



"Don olayı meydana geldiğinde rüzgar makinesi yerden 15 metre yüksekteki sıcak havayı alarak donun olduğu yere doğru sıcak havayı püskürtür ve sıcak hava ile don olayının olduğu yerdeki soğuk havayı birbiri ile karıştırıp hava sirkülasyonunu sağlar. Böylece ortam sıcaklığı artar ve don olayı bu şekilde önlenir. Üreticilerimizin ellerinden geldiği kadar bu pervanelere sahip olmasını arzu ediyoruz."