Çukurova'da narenciye ve sebzeleri don vurdu

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ova genelinde 6 gün boyunca eksi 9 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle oluşan, bir gün de şiddetli fırtına ile birlikte yaşanan don olayının, hasadı henüz yapılmamış narenciye bahçeleri ile tarlalarda ekili kışlık sebzelerde büyük hasara yol açtığını söyledi.

YENİ FİDANLAR DA ETKİLENDİ

Sonbaharda dikilen narenciye fidanlarını da olumsuz etkileyen don olayının ağaçlar üzerindeki tahribatının, bahar aylarının gelmesiyle daha net görüleceğini ifade eden Doğru, "Önceki yıllarda yaşadığımız tecrübeye dayanarak şunu söyleyebiliriz. Uzun süreli yaşanan donlarda, narenciye ağaçlarında takip eden yılda da verimde büyük kayıplar yaşanmaktadır" dedi.

DON PERVANELERİNDE KDV DÜŞÜRÜLMELİ

Yaşanan don olayının, narenciye bahçelerinde kullanılan don kırıcı pervanelerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Doğru, "Son günlerde üst üste yaşanan don, bu pervanelerin alımındaki desteğin ne kadar yerinde bir karar olduğunu da göstermektedir. Ancak, beklentimiz bu pervaneler üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin de bir an önce düşürülmesi yönündedir" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİLERİMİZ ZARAR TESPİTİ YAPTIRMALI"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bahçe ve tarlalarındaki ürünleri gerek don gerekse fırtınadan zarar gören üreticilere, bağlı oldukları gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüklerine başvurarak zarar tespiti yaptırmaları çağrısında da bulundu. Doğru, şöyle devam etti:

"Umuyoruz ki yaşanan don olayı neticesinde zarar gören üreticilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarının vadesinde erteleme kararı alınır. Bu vesileyle tüm üreticilerimize geçmiş olsun diler, bu gibi doğal afetlerdeki riskten korunmak için üreticilerimizin ürünlerini sigorta ettirmelerini tekrar hatırlatırız."

