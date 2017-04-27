Çukurova'da Koyun Kırkım Zamanı

Çukurova'da yakıcı yaz sıcakları öncesi yayla hazırlıklarına başlayan küçükbaş hayvan sahipleri, koyunların serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yapılan kırkma işlemine başladı.



Osmaniye'nin kırsal alanlarında koyun ve belli yaşa gelmiş kuzularının yünlerini makas ya da elektrikli aletlere kırkan hayvan sahipleri, renkli görüntüler oluşturdu.



Küçükbaş hayvan sahibi Ali Kara, AA muhabirine, bahar aylarının gelmesiyle havaların ısındığını, besicilerin de koyunlarını kırkmaya başladıklarını söyledi.



Her yıl nisan ayı sonlarında kırkma işlemlerini yaptıklarını belirten Kara, "Kırktığımız yünlerden kadınlarımız iyisini alır kötüsünü atar. İyi yünleri önce yıkar sonra kuruturlar. Kuruyan yünleri pamuk gibi olana kadar ayıklarlar. Daha sonra da bunla yorgan yastık yapılır." ifadesini kullandı.



Mehmet Korkmaz da havaların ısınmaya başlamasıyla yaylaya hazırlıklarını bildirdi.



Yaylada hayvanların rahat etmesi için kırkma işlemi yaptıklarına değinen Korkmaz, "Bu sayede yaylaya çıkan hayvan, sıcak ve güneşten daha az etkilenir. Rahat eden hayvanın eti de sütü de güzel olur." dedi.



Korkmaz, koyunların kırkma işlemi sayesinde üzerlerindeki parazitlerden de kurtulduğunu ve daha sağlıklı olduklarını kaydetti.