Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanı Lale Çelik, "Fikri mülkiyetle alakalı hem hakların korunması hem de uygulamanın etkinliğin artırılması bizim için önemli. Çok masum gibi görünse de sahte mallar sadece ticari bir kayıp değil, sağlımızı da etkileyen konular. Bir araba parçasında bile veya bir deterjanda da sahte mallar söz konusu olabilir." dedi.



Adana'da yürütülen Çukurova'da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Adana Sanayi Odasında (ADASO) "Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü" toplantısı düzenlendi.



Çelik, burada yaptığı konuşmada, AB Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde valiliklerin AB sürecinde etkinliklerinin ve kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen birçok proje ve etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in talimat ve yönlendirmeleriyle Adana'nın AB çalışmalarında kapasitesini güçlendirmeye dönük proje hazırladıklarını ifade eden Çelik, 8 Aralık 2016'da başlayan projede bugüne kadar 5 bilgilendirme toplantısı yapıldığını dile getirdi.



Çelik, Türkiye ile AB arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin, ülkenin fikri mülkiyet hukuku alanındaki çalışmalarına yön veren temel enstrüman olduğuna işaret ederek "Bizim açımızdan bir milat oldu açıkçası. Fikri mülkiyetle alakalı hem hakların korunması hem de uygulamanın etkinliğin artırılması bizim için önemli. Çok masum gibi görünse de sahte mallar sadece ticari bir kayıp değil, sağlımızı da etkileyen konular. Bir araba parçasında bile veya bir deterjanda da sahte mallar söz konusu olabilir. Onun için bununla etkin mücadelenin hepimiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş da dünyada en önemli unsur halene gelen bilgiye ulaşma, uğraşılan alanla ilgili gelişen ürünlerin bilinmesi ve değişen teknolojinin takip edilmesi gerektiğini dile getirerek "Türkiye'nin Çin'den sonra sahte ürün üretmede ikinci olduğu göstergesi, gerçekten kötü bir gösterge. Bunu bir an önce düzeltmemiz bunla ilgili çalışma yapmamız gerekiyor." diye konuştu.



ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise şirketlerin büyük maliyetlere katlanarak gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilen ürünlerin uluslararası arenada korunmasının "Fikri ve sınai mülkiyet hakları" başlığı altında incelendiğini belirtti.



Kıvanç, Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında hızla büyüyen ve gelişen bir ülke profiline sahip olduğunu kaydetti.