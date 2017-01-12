Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Inşaatına Başlanıyor

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ihale inceleme süreci bitti, sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı. İnşaata başlanıyor." dedi.



Çakacak, Valilikte düzenlenen 2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kurumlar arasında yatırım ve hizmetlerin yürütülmesinde gerekli koordinasyonun sağlanmasının konuşulacağını, tıkanan yerlerin süratle aşılarak yatırımların hızla bitirilmesinin arzulandığını söyledi.



Kentteki yatırımlara da değinen Çakacak, 2016 yılında yürütülen 270 işin toplam proje tutarı 7 milyar 567 milyon 328 bin lira olduğunu bildirdi.



Çakacak, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Projelerin gerçekleşme durumlarına bakıldığında programda yer alan 270 işin 56'sı bitirildi, 145'i devam etmekte, 32'si ihale aşamasında, 42'si de çeşitli nedenlerle başlamadı. Tüm çalışmalarda olduğu gibi yatırım hizmetlerinde de etkin, verimli, rasyonel bir anlayışla, iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Bunun amacı, yatırım süresi içerisinde yatırımcı kuruluşlarımıza ayrılan ödeneklerin bu zaman içerisinde mücbir sebep yoksa bitirilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.



Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ihale sürecinin tamamlandığını vurgulayan Çakacak, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ihale inceleme süreci bitti, sözleşmesi ve yer teslimi yapıldı. İnşaata başlanıyor. Bugün Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürümüzle konuştum. 550 gün süresi var. Süratle bu altyapı yatırımlarına yönelik yapılacak. Üst yapıyla ilgili olarak da hazırlıklarını yapıyorlar. Şubat ayı içerisinde üst yapıyla ilgili ihaleye çıkacaklarını ifade ettiler. Üst yapı ihalesi ve işleri, altyapı işleri bittikten sonra devam edecek işler değil. Bağımsız işler olduğu için birlikte yürütülebilecek durumda." ifadelerini kullandı.



Çakacak, tarım alanlarının suya kavuşması için baraj inşaatlarını önemsediklerini belirterek, devam eden projeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.