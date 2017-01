Çukurova Belediyesi'nden Engellilere Araç Desteği

Çukurova Belediyesi, engelli yurttaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıttı.



Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'ne gelerek, tekerlekli sandalye ve akülü araç talep eden engelli vatandaşların isteklerini yerine getirdi.



Başkan Çetin, her engelliye yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Engellilerin her yönden hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin evlerini de ziyaret ediyoruz. Onların eksikliklerini tespit ettikten sonra gıda, tekerlekli sandalye veya daha neye ihtiyacı varsa, elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz" dedi.



Amaçlarının Çukurova'daki bütün engelleri kaldırmak olduğunu söyleyen Başkan Çetin, "Bizler, engelli vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısına çare olmaya çalışıyoruz. Engellileri sosyal hayata adapte etmek için çalışmalar yapıyor, kardeşlerimizi, sokaklarda özgürce dolaşmalarını sağlayacak akülü sandalye ile buluşturuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yanında onların eğlenmesi, dinlenmesi ve güzel vakit geçirmesi için birçok kurum ve kuruluş tarafından örnek alınabilecek projelere imza atıyoruz. Adana'da engelliler için hazırladığımız projeler bitmeyecek. Biz her kesimin, herkesin belediyesiyiz" diye konuştu.



Başkan Çetin, aynı zamanda başka ilçelerden gelen tekerlekli sandalye taleplerini de geri çevirmediklerini belirtti. Çetin, son olarak Karataş'ın Helvacı Mahallesi'nde bir vatandaşın evine giderek, tekerlekli sandalye hediye ettiklerini kaydetti. - ADANA