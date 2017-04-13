Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi, 3 Yılda 7 Bin Kişiye İş Buldu

Çukurova Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Birimi, 3 yılda 7 bin kişiye iş buldu.



Belediye Başkanı Soner Çetin, 3 yıl önce göreve geldiğinde yapılan binlerce iş başvurusunu görünce, işsizliğe çözüm olabilmek için İstihdam Birimi oluşturdu. Çetin'in oluşturduğu birime, ilk 6 ayda 40 bin başvuru oldu. Ekibinden, gelen tüm iş başvurularının alınıp, iş taleplerine göre iş bulunması talimatını veren Başkan Çetin, Türkiye İş Kurumu ile de irtibata geçerek, çalışmak isteyen herkesi iş sahibi yapmaya çalıştı.



Başvuruların birçoğunun belediyede çalışmak için yapıldığına dikkat çeken Başkan Çetin, "Belediyenin kadrosunun dolu olması nedeniyle, başvuruları kabul edemezdik. Fakat, bu kadar başvuruya da kayıtsız kalamazdık. Ekibimizin içinden bir istihdam birimi oluşturduk ve personel talebi olan fabrikalarla, eğitim ve sağlık kurumlarıyla, esnafla iletişim sağladık. Bize yapılan başvurular arasından, işletmelerin talebine göre işçi adayları gönderdik. 3 yılda, 7 bin vatandaşımıza çeşitli alanlarda iş bulduk. Yeter ki, çalışmak istesin, biz iş buluyoruz. Belediyemizle işi olan işverenlere de, 'Eleman ihtiyacınız olursa bize başvurun' diye rica da bulunduk. Sağolsunlar bizi kırmayarak, personel taleplerini bize ilettiler. Bilgisayar ortamında tuttuğumuz başvurular üzerinden, işçi taleplerine anında karşılık verdik. Neticede, Adanamızın işsizlik sorununa çözüm olmaya çalıştık. Halen de başvurular ve işe yerleştirmeler devam ediyor" dedi.



Yüzlerce girişimciye hibe desteği



Çukurova Belediyesi olarak, KOSGEB Girişimcilik Kurslarına önem verdiklerini ve girişimcilerin yoğun taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Soner Çetin, gerçek girişimcilerin tespit edildiği kurslarla yüzlerce iş yeri sahibine karşılıksız hibe sağladıklarını söyledi. KOSGEB kurslarının yıl içerisinde belirli zamanlarda devam ettiğine dikkat çeken Çetin, "Kursiyerlerimiz hibelerini alıp iş yerlerini kurduğunda, açılışlarını bizzat yapıyorum. Zaman zamanda girişimcilerimizin ziyaretlerine giderek, onların mutluluğuna ortak oluyorum" diye konuştu. - ADANA