Çukurova 10. Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Kuruluşumuz TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile hazırlanan Çukurova Kitap Fuarı, 7 Ocak 2017 Cumartesi günü TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açarak 15 Ocak Pazar akşamına kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Dokuz gün süresince Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Mustafa Armağan, Canan Tan, Ahmet Şimşirgil, Ayşe Kulin, Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Ali Bulut, Canan Karatay, Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Cemalnur Sargut, Mavisel Yener, Şebnem İşigüzel, Sinan Yağmur, Deniz Kavukçuoğlu, Fatoş Güney, Altan Öymen, Enver Aysever, Sevil Atasoy, Sinan Canan, İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Nuray Sayarı, Yekta Kopan, İsmail Saymaz, Feyza Hepçilingirler, Azra Kohen, Rıza Kıraç, Koray Yersüren, Büşra Küçük, Kahraman Tazeoğlu, Ataol Behramoğlu ve İpek Ongun'un da aralarında bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve akademisyen okurlarıyla buluşacak.

