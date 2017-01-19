Çukurçayır'a Doğal Gaz Ulaştırmak İçin Çelik Boru Döşeme Çalışmalarına Başlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çukurçayır'a doğalgaz ulaştırmak için çelik boru döşeme çalışmalarına başlandı



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinin Çukurçayır Mahallesi'ne doğalgaz ulaştırmak için istimlak çalışmalarının tamamlanmasıyla çelik boru döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde denetleyerek çelik boru döşeme çalışmalarının startını veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çukurçayır için önemli bir günü yaşadıklarını ifade etti.



Trabzon'da doğalgaz çalışmalarına kış mevsiminde de ara verilmeden devam edildiğini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, "Şehrimizin en yoğun konut yerleşiminin olduğu bölgelerimizden biri olan Çukurçayır'a doğalgaz ulaştırmak için çelik boru döşeme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Belediyemizin eski hayvan barınağının olduğu yerdeki istimlaklerin tamamlanmasıyla birlikte çelik borularımızın bu alandan itibaren sahaya yerleştirilmeye başlandığı önemli bir günü yaşıyoruz. Allah nasip ederse 2017 yılı sonunda Çukurçayır'a da doğalgaz getirmiş ve merkezdeki doğalgaz hizmetlerinin yüzde 80-85'ini tamamlamış olacağız. Bu önemli yerleşim yerindeki tüm hemşehrilerime 'hayırlı olsun' derken çalışmalarımızın tamamlanmasıyla hiç zaman geçirmeden tüm hemşehrilerimin abone olacaklarına inanıyorum. Böylece çok daha temiz havası olan bir Trabzon'u birlikte yaşayacağız" diye konuştu. - TRABZON