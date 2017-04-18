Çukurca Şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da Uğurlanıyor

Çukurca Şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da Uğurlanıyor

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Torbalı, Çukurca, Çavuş