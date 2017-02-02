Çukurca Karayolunda Yaralı Bulunan Kartal Tedavi Edildi

HAKKARİ- Çukurca karayolunun 50'inci kilometresindeki Şine Köprüsü yakınlarında yaralı bulunan kartal, Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne getirildi. Kartala burada gerekli tedaviler yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Hamit Çiçek ve Uğur Güldal, Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Şine Köprüsü yakınlarında yüksek gelirim hatlarına çarparak yaralanan kaya kartalını görünce onu Hakkari Belediyesi'ne getirerek teslmi etti. Bitkin ve halsiz olan kartal, Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu tarafından tedavi altına alındı. Sol kanadında 7-8 santim büyüklüğünde 3 deformasyon ve yarık tespit edilen kartali tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölege Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kartalın bir süre sonra doğaya bırakılcağı belirtildi.



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