Çukurca'daki Beyaz Şelale Ilgi Görüyor

Çukurca ilçesindeki Beyaz Şelale ilgi görüyor.



İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Narlı köyünde bulunan ve karın erimesiyle su seviyesi yükselen Beyaz Şelale, vatandaşların akınına uğruyor.



Yemyeşil bitki örtüsüyle bütünleşen suyun kayalıklardan aktığı noktada vatandaşlar, hem dinleniyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.



Vatandaşlar, nisan yağmurlarıyla coşan şelalenin temmuz ayına kadar kurumadığını söyledi.