Çukurca'da Yola Patlayıcı Döşeyen 2 PKK'lı Öldürüldü (3)

VALİLİK'TEN ŞEMDİNLİ AÇIKLAMASI



Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yapılan operasyonlar sırasında ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve mühimmatlarla ilgili Hakkari Valililiği'de açıklama yaptı. Açıklamada, Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi Vadisi bölgesinde yapılan arama ve taramalarda 3 mağaranın tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Mağaralarda yapılan arama faaliyetinde; 1 varile tuzaklanmış EYP, 8 kutu 12.7 mm doçka mühimmatı, 1 kutu 7.62 mm bixi mühimmatı, 1 boş AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 15 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 1 patlamamış el bombası, 1 kanas marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, Mehendi Köprüsü istikametine döşenmiş muhtelif kablo, 2 uyku tulumu, 1 battaniye, 1 akü, 6 dolu benzin bidonu, 21 mekap ayakkabı, 19 jenaratör, 10 yağmurluk ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, kablo ve el bombası olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



