Çukurca'da Yola Patlayıcı Döşeyen 2 PKK'lı Öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde askeri araçların geçeceği bölgeye el yapımı patlayacı döşeyen 2 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'tan giriş yapan 2 PKK'lı terörist, Çukurca'nın Çayırlı-Işıklı Tepe bölgesinde askeri araçların kullandığı yola el yapımı patlayıcı döşedi. Bölgedeki Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin PKK'lı teröristleri tespit etmesi üzerine de operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, yola döşedikleri el yapımı patlayıcı da, önlem alınarak imha edildi. - Çukurcahakkari