Çukurca'da Yola Patlayıcı Döşeyen 2 PKK'lı Öldürüldü (2)

ŞEMDİNLİ'DE EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ



Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yola patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken, Şemdinli İlçesi'nde ise Aktütün Yeşilbayır Kuzeyi Meydan Tepe mevkiinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyon sırasında teröristlerin Çayırlı civarına döşediği el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait yaşam malzemesi, mühimmat ve birçok el yapımı patlayıcı ele geçirildiği ve bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.



HAKKARİ'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 121



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı konusunda da bilgi verildi. Yıl başından bugüne kadar Hakkari Irak Kuzeyi tarafında 55, Şemdinli'de 14, Çukurca'da 22, Yüksekova'da ise 30 PKK'lı etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



