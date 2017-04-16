Çukurca'da Yaralanan 8 Asker Hastaneye Getirildi

Çukurca'da yaralanan 8 asker hastaneye getirildiHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Çukurca'da Yaralanan 8 Asker Hastaneye Getirildi

Çukurca'da yaralanan 8 asker hastaneye getirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giderken devrilen araçta yaralanan 8 asker, Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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