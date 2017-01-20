Çukurca'da PKK'nın Kış Üslenmesine Darbe

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde Kazan ve Kasran vadilerine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe vuruldu. Örgüte ait sığınak ve mağaralarda yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini önlemek amacıyla Kuzey Irak'a sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Kazan ve Kasran vadilerine operasyon düzenledi. Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyona, hudut birlikleriyle jandarma ve polis özel harekat ekipleri ve güvenlik korucuları da katıldı. Arazi arama tarama faaliyetlerinde örgüte ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.



Operasyonda, Kuzey Kore yapımı HT 16 PGJ antitank güdümlü roket, 5 RPG roketatar, 7 antitank mühimmatı ve buna ait 5 sevk fişeği, 43 büyük boy pil, 9 adet TNT 225 gram tahrip kalıbı, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, 2 adet C3 plastik patlayıcı ile tuzaklanmış kumanya kutusu, tuzaklanmış roket kuyruğu, 21 elektrikli fünye, 324 AK-47 mühimmatı, 391 Bixi mühimmatı, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayıcı madde, boş piknik tüpü, 15 metre patlayıcı kablosu, 150 metre elektrik kablosu, 6 koli bandı, 56 büyük boy konserve kutusu, 16 büyük konserve kutusu, 2 paket çay ve uyku tulumu ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçti.



KAYMAKAMDAN MORAL ZİYARETİ



Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, operasyon bölgesine gitti. Güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği bölgede inceleme yapan Kaymakam Mut ve beraberindeki heyete Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay bilgi verdi. Kaymakam Mut ve beraberindeki heyet daha sonra bölgedeki köyleri ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi.



- Hakkari