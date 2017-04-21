Çukurca'da 'Kutlu Doğum Haftası' Etkinlikleri

Çukurca ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.



İlçe merkezindeki Şehit Bilal Soybilgi Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İlçe Müftüsü Zafer Gümüş'ün bir konuşma yaptığı konferansa, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Sadi Arslan da katıldı.



Kardeşlik duygularının güçlendirilmesinin ümmet olarak herkesin görevi olduğunu söyleyen Aslan, şunları kaydetti:



"Peygamberimizin doğumu, dünyaya gelişi, peygamber olarak seçilişi, tüm insanlık için bir dönüm noktasıdır. Hz. Muhammed dinlerin özündeki evrensel mesaj olan sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın son temsilcisidir. Etrafına ışık saçan yüce bir kandil olan Peygamberimizi sevmek, imanımızın bir cüzü ve onun övülmüş ümmetinden olmanın bir gereğidir."



Çukurca Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ilahi okumasıyla süren programda, ilçe Müftülüğünün düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Program sonunda, katılımcılara İlçe Müftülüğü tarafından ikramlarda bulunuldu.



Programa, Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, Çukurca Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Sürmeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan doğan, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Abacı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Halil Yıldız ve vatandaşlar katıldı.