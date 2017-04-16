Çukurca'da Askeri Araca Roketli Saldırı: 4 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1'i ağır 4 güvenlik görevlisi yaralandı.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca Kaletepe bölgesinde askeri araca roketli saldırı düzenlendiğini söyledi. Vali Toprak, "Biri ağır 4 yaralımız var. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine intikal ettiriliyorlar. 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er, 1 korucu yaralandı. Yaralı uzman çavuşlardan birinin durumu ağır" dedi.



(İHA)